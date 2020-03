Wuhan retrouve espoir au prix de lourds sacrifices

Depuis Wuhan Arnaud Miguet revient sur des semaines de combat pour vaincre le virus. "La recette chinoise se définit en deux mots : confinement et isolement des malades. Dans un premier temps, Wuhan a été coupé du monde mais les gens pouvaient se ravitailler. Ca ne suffisait pas, alors les règles ont été resserrées : une sortie tous les trois jours avec un laisser passer; mais ca ne suffisait pas non plus", détaille le journaliste.

Confinement total

Alors, le gouvernement décide le confinement total : interdiction de sortir, le ravitaillement est alors fait par les comités de quartier qui apportent de la nourriture. Les malades ont été mis à l'isolement dans des hôpitaux, stades, hôtels. C'est à ce prix que Wuhan est en train de gagner cette guerre contre la maladie. Cela fait presque deux mois, deux mois qui paraissent presque comme une éternité.