Wuhan : rencontre avec ces Français qui ont vécu la pandémie

Il y a un an jour pour jour, le 23 janvier 2020, la ville de Wuhan (Chine) était mise sous cloche. Le confinement a duré 76 jours. Un an après "tout est redevenu presque comme avant", assure le journaliste pour France Télévisions, Arnauld Miguet. L'an dernier, des Français avaient été rapatriés mais certains ont choisi de rester. Frédéric Domeck est français et installé depuis huit ans à Wuhan. Il s'est occupé d'acheminer nourriture et matériel dès le début du blocus de la ville, alors que la maladie faisait des ravages.



300 Français vivent à Wuhan aujourd'hui



Seuls les volontaires et les soignants étaient habilités à circuler de jour comme de nuit entre les hôpitaux et les entrepôts dans une ville devenue fantôme. Aujourd'hui, tout le monde salue le Français de Wuhan qui n'a pas hésité à prêter main forte. Moins de 300 Français vivent dans la ville aujourd'hui : presque trois fois moins qu'il y a un an.

