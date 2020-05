Dans une vidéo diffusée sur Internet nommée "Alerte à la santé alerte à la liberté", des influenceurs minimisent la gravité de l'épidémie de coronavirus et se présentent comme des lanceurs d'alerte. Cette vidéo a été vue plus de 500 000 fois. Plusieurs intervenants expliquent leur point de vue. Un chef d'entreprise prétend par exemple que le Covid-19 est moins dangereux que la grippe saisonnière. C'est faux. Le nombre de décès attribués à la grippe hivernale en 2017 / 2018 était de 13 000 contre 9 900 en 2018 / 2019 selon Santé publique France. À ce stade, l'épidémie de coronavirus a fait plus de 27 000 morts et ce chiffre continue d'augmenter.

"Un système immunitaire normal va éliminer les microbes la plupart du temps mais pas systématiquement"

Un autre lanceur d'alerte, un intervenant suisse qui pratique la médecine holistique, une sorte de médecine alternative estime qu'"aucun gêne, aucun virus ne peut vous faire du mal si votre système immunitaire fonctionne". Là encore, cette affirmation est fausse. Un système immunitaire normal va combattre et éliminer les microbes la plupart du temps mais pas systématiquement", souligne le Professeur Olivier Lambotte, professeur d'immunologie à l'Université Paris-Saclay et à l'APHP.