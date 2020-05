Dans une vidéo diffusée en direct sur internet appelée “Alerte à la santé et alerte à liberté”, des influenceurs minimisent la gravité de la crise sanitaire actuelle. Cette vidéo a été vue plus de 500 000 fois. “Eux se présentent comme des lanceurs d’alerte. Nous nous sommes donc intéressés à deux de leurs affirmations”, explique la journaliste Linh-Lan Dao.

La grippe hivernale est moins mortelle que le Covid-19

Pour l’un d’entre eux par exemple, “le Covid-19 est moins dangereux que la grippe saisonnière”. “J’ai peur que Raoult ait raison. Il n’y a pas plus de morts cette année et qu’au final il n’y ait pas plus de morts cette année”, lance l'un des youtubers. Mais c’est faux, la grippe hivernale est moins mortelle que le Covid-19. Le nombre de décès attribué à la grippe était de 13 000 en 2017-2018. À ce stade, le Covid-19 a fait plus de 27 000 morts, et ce chiffre continue d’augmenter.

