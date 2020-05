L'hydroxycloroquine comme traitement contre le coronavirus serait-elle réservée à l'armée française et aux hommes politiques ? C'est en tout cas ce qu'affirme un internaute sur Twitter. "L'hydroxychloroquine interdite pour guérir les Français du Covid-19 car 'dangereuse' et inefficace, est autorisée par ce même décret à l'armée française et aux hommes politiques", s'indigne-t-il.

Deux députés soignés à l'hydroxychloroquine

"Dire que ce traitement est interdit en France est faux. Tous les hôpitaux peuvent le prescrire, même si cette prescription se limite aux cas graves", indique Linh-Lan Dao, journaliste France franceinfo. "A ce jour, aucun membre du gouvernement n'a été hospitalisé à cause du Covid-19 (...) 12 députés et sénateurs l'ont, en revanche été, et tous dans des hôpitaux civils. Deux députés ont été soignés à l'hydroxychloroquine dans l'établissement de Didier Raoult", ajoute la journaliste.

