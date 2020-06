Vosges : "le confiné", un nouveau fromage créé par hasard pendant le confinement

Voici le dernier-né de la ferme du Petit Gravier, située dans les Vosges : un fromage de caractère créé un peu par hasard durant l’épidémie de coronavirus. Durant le confinement, Lionel a vu ses ventes chuter de 80% et s’est retrouvé avec un lot de 70 munsters sur les bras. Il a alors décidé de les laisser dans un coin de sa cave d’affinage, au milieu des autres fromages, et de ne plus y toucher.

Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille

Après l’avoir fait goûter autour d’eux, et convaincus par son originalité, Lionel et sa femme Laura décident de commercialiser ce nouveau fromage. Son nom est tout trouvé : il s’appellera "le confiné". Le bouche-à-oreille fonctionne, les clients se laissent tenter et les confinés ne vendent comme des petits pains. Laura et Lionel sont déjà en train d’écouler leur deuxième tournée de confinés. Face à ce succès, le couple a décidé de consacrer 10% de la production de lait de ces vaches vosgiennes à la fabrication de ce nouveau fromage.

