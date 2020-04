Alimentation : les Français boudent le fromage

À Etroeungt (Nord), les fromages sont fatigués d'attendre le consommateur. Confinés, les Français boudent les fromages AOP. Une productrice de maroilles ne peut que regarder ses 1 600 fromages en stock s'affaisser de jour en jour. Le manque à gagner s'élève à plus de 25 000 euros pour cette exploitation familiale. Face à la crise du coronavirus Covid-19, la filière laitière recommande aux agriculteurs de produire moins de lait.

Ralentir la production de fromage

Il est impossible pour certains éleveurs de bousculer l'organisation de leur élevage. "Je ne vais pas arrêter de produire, tout simplement parce que les vaches sont vivantes. Elles ne s’arrêtent pas comme une machine. Ce n'est pas un robinet, on est obligés de continuer de la traire", indique Pierre-Marie Juste, agriculteur et producteur de maroilles fermier. Seule solution pour ces producteurs : recourir au chômage partiel pour leurs cinq employés et diminuer fortement la production de fromage.