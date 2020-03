"Voir quelqu’un suffoquer, c’est très dur à vivre" : les personnels des Ehpad au bord de l’épuisement

À cause du coronavirus, les décès se multiplient dans les Ehpad, où les personnels sont au bord de l’épuisement, à l’image de ceux de la maison de retraite Jacques Barat-Dupont, dans la Meuse, qui guettent la moindre lueur d’espoir.

Malgré le masque sur son visage, il suffit de regarder dans les yeux épuisés de Christelle Giraut, infirmière, pour comprendre la situation. "On est leur seule famille en ce moment, confie-t-elle. Et on passe plus de temps avec eux qu’avec notre famille." Treize jours après le début de la crise du coronavirus, le personnel de la maison de retraite Jacques Barat-Dupont, à Sommedieue, dans la Meuse, est au bord de l’épuisement. Pour l’instant, 14 agents et 28 résidents ont été touchés par le coronavirus. Cinq de ces derniers sont décédés, comme dans d'autres établissement partout en France.

Aussi, cette infirmière, qui travaille six jours sur sept, a du mal à contenir son émotion quand elle décrit son quotidien."C’est l’accumulation des décès, ce sont des personnes en grande détresse respiratoire, soupire-t-elle. Voir quelqu’un suffoquer, c’est très dur à vivre. Il faut aussi téléphoner aux familles pour les prévenir de la mort de leur proche. Il faut leur décrire leur parent, comment ils étaient à ce moment-là, parce qu’ils ne les reverront plus. "

C’est tout un accompagnement qui est beaucoup plus dur. Et c’est pesant.Christelle Girautà franceinfo

La directrice de l’établissement, Sandrine Lhotte-Sidoli, estime que tout le personnel va devoir être aidé psychologiquement à la fin de la crise. Les familles aussi sont aidées si elles le souhaitent. "C’est très difficile pour elles, explique Sandrine Lhotte-Sidoli. C’est comme un abandon de la personne par son parent. Les mises en bière sont faites à l’Ehpad…. Ce qu’on a proposé avec la psychologue, c’est qu’elle suive aussi les familles si elles ont besoin."

Entrée de la résidence Jacques Barat Dupont, dans la Meuse. (BENJAMIN THUAU / RADIO FRANCE)

Stéphanie Granger, la psychologue en question, évoque avec Christelle Giraut une lueur d’espoir : depuis dimanche, aucun nouveau cas n’a été signalé. "Malheureusement on a perdu beaucoup de résidents et on en perdra encore, redoute-t-elle. On va en perdre encore mais on voit les choses peut-être enfin s’arrêter."

On a besoin de bonnes nouvelles. De voir des personnes qu’on imaginait mal engagées et qui finalement vont un peu mieux. Ça fait tenir : on s’accroche aux petites bonnes nouvelles qu’on a.Stéphanie Grangerà franceinfo

Il y a donc ces "petites bonnes nouvelles" et des dizaines de mails de remerciements des familles, qui savent que le personnel donne tout ce qu’il peut pour donner à cette fin de vie un peu de douceur et d’humanité.