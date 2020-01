Virus : la ville de Wuhan placée en quarantaine

Devant la gare de Wuhan (Chine), des barrières sont mises en place jeudi 23 janvier pour empêcher les voyageurs d'accéder aux quais. Depuis 10 heures, plus aucun train ne doit quitter la ville. "Nous vivons ici avec notre fils et nous devions nous rendre chez nos beaux-parents. Maintenant, on ne sait plus quoi faire", explique une habitante. À l'aéroport, les vols sont également annulés. Il est impossible de partir.

Port du masque obligatoire

Wuhan, 11 millions d'habitants, a été placée en quarantaine. À l'intérieur, plus de bus ni de métros. Le port du masque est obligatoire. À l'hôpital, les mesures de protection sont drastiques. Certaines infirmières craquent. "Nos familles s'inquiètent, encore plus lorsqu'elles regardent les informations", précise Jiang Vei, une infirmière en soins intensifs. L'OMS salue la décision de mise en quarantaine de la ville.

