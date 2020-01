Virus de Wuhan : les hôpitaux français se préparent

À Hong-Kong, protection maximum autour d'un patient. Arrivé de Wuhan (Chine), il porte les symptômes du mystérieux coronavirus. Il va donc être placé en quarantaine. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au CHU de Strasbourg (Bas-Rhin), on se prépare aussi. Dans le service des maladies infectieuses, on prépare les chambres de confinement destinées à l'isolement des cas suspects.

Isoler les patients contaminés

Le matériel de protection et les procédures de prise en charge sont prêts, même s'il faudra certainement les adapter. Autre enjeu : le diagnostic. À Strasbourg, il sera bientôt possible de le délivrer sur place, sans envoyer les prélèvements au centre national de référence. Objectif : gagner du temps. "Par principe de précaution, on va rendre le résultat le plus vite possible pour pouvoir isoler le patient contaminé", précise la professeure Samira Fafi-Kremer, chef du service virologie du CHU de Strasbourg.

