Virus en Chine : l'épidémie continue de se propager

Des précautions extrêmes sont prises. Dans un hôpital, en Chine, pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, les brancards sur lesquels se trouvent les malades sont confinés, et les ambulanciers sont protégés de la tête aux pieds. À Wuhan, 14 soignants ont été contaminés. Le coronavirus a déjà fait six morts en Chine, et les spécialistes pensent que ce n'est qu'un début.

Un risque élevé à Wuhan, 10 millions d'habitants

"Pour la ville de Wuhan, l'expansion va se poursuivre, il y a certes des centaines de cas, mais ce n'est rien par rapport à la taille de la ville, qui possède 10 millions d'habitants", prédit un épidémiologiste. La télévision d'État a annoncé que dans l'ensemble du pays, plus de 300 personnes sont déjà affectées par le virus. Les Chinois qui s'apprêtent à partir pour leur Nouvel An sont inquiets. Depuis 48 heures, des cas sont signalés en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, mais aussi à Taïwan.

Le JT

