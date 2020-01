Virus de Wuhan : de nouvelles mesures contre l'épidémie

À Wuhan, en Chine, sur une autoroute habituellement bondée il n'y a plus personne vendredi 24 janvier. Les rares automobilistes qui tentent de quitter la ville sont contraints de faire demi-tour. Les 11 millions d'habitants de Wuhan sont en quarantaine et beaucoup restent confinés chez eux. Du jamais vu dans l'histoire du pays. En revanche, les files d'attente des pharmacies débordent sur les trottoirs. Idem devant les supermarchés.

"J'ai peur"

Ici, les denrées alimentaires arrivent au compte-gouttes. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne rien avoir à manger", commente une habitante. Officiellement, la situation est sous contrôle, mais en réalité les hôpitaux sont débordés. Il faut dire que le virus aurait fait 26 morts et contaminé 830 personnes. Et des milliers de Chinois tentent de se faire examiner. "J'ai de la fièvre et je tousse. J'ai peur d'être contaminé", explique un homme.

