DIRECT. Nouveau coronavirus : plus de 30 millions d'habitants bloqués en Chine par les mesures pour lutter contre l'épidémie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: "Je peux avoir 40°C de fièvre et être infecté, personne n'a regardé"





À l'arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, les passagers du vol AF 139 en provenance de Wuhan sont soulagés : "c'était le dernier vol, c'était celui-là ou rien !" Masques sur les visages, tous se rendent bien compte qu'ils ont frôlé la mise en quarantaine. Nous sommes allés à leur rencontre.

: Au programme de l'actualité aujourd'hui :



Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que le projet de loi est présenté ce matin en Conseil des ministres. Grosses perturbations à prévoir dans les transports, notamment parisiens, et de multiples manifestations et "actions coup de poing" sont prévues. Au 51e jour du mouvement entamé le 5 décembre, l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU et organisations de jeunesse) espère "une mobilisation maximale" et prévoit de "poursuivre et amplifier les actions".





• La Chine a confirmé ce matin un deuxième mort du nouveau coronavirus en dehors de la zone à l'épicentre de l'épidémie, qui a tué au total 26 malades. Deux villes chinoises, Wuhan et Huanggang, ont été placées en quarantaine. De son côté, l'OMS estime qu'il est "trop tôt" pour déclarer une urgence internationale.



• Météo France maintient uniquement le département de l'Aude en vigilance orange, en raison du risque de crues et d'inondations. L'alerte est levée en revanche pour les Pyrénées-Orientales.



• Pour la première fois, un match de NBA va se jouer en France. Les Charlotte Hornets rencontreront les Milwaukee Bucks ce soir, sur le parquet de l'AccordHotels Arena de Paris.