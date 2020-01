Virus de Wuhan : 20 millions de Chinois coupés du monde

Les rues de Wuhan (Chine), d'ordinaire très fréquentées, sont quasi-désertes jeudi 23 janvier. Wuhan, la huitième ville la plus peuplée de Chine, est presque à l'arrêt. Les 11 millions d'habitants ont désormais interdiction de sortir de l'agglomération. Toutes les voies d'accès sont fermées. Pour quitter la ville, il faut une autorisation spéciale. Dès 10 heures du matin, la gare est fermée. Plus aucun train ne peut quitter la ville.

Trois villes isolées

"Je ne peux pas partir et personne ne nous a prévenus de rien", déplore une habitante. À l'aéroport, tous les vols ont été annulés. Dans la ville, plus aucun bus ni métro ne circule. Les autorités ont demandé aux habitants de rester chez eux et de porter un masque s'ils veulent sortir. Alors, les habitants s'organisent. Certains rayons de supermarché ont été pris d'assaut. Comme Wuhan, deux autres villes font l'objet de mesure de confinement.

Le JT

Les autres sujets du JT