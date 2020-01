Virus chinois : Wuhan, épicentre de l'épidémie

Le coronavirus a déjà fait neuf morts en Chine. Ce virus a d'abord été détecté à Wuhan (Chine), dans un marché aux poissons et aux volailles. "C'est ici que tout a commencé alors que le premier mort de ce mystérieux virus était déclaré le 11 décembre. Depuis, le marché est fermé. Les autorités de la ville demandent aux habitants de porter des masques", explique le journaliste Arnauld Miguet, en duplex depuis Wuhan.

400 personnes hospitalisées

"Les services sanitaires de la ville nettoient régulièrement les rues et demandent aux gens de rester chez eux. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 400 personnes sont hospitalisées dans les hôpitaux de la ville, plus d'un millier de personnes sont en observation. Nul doute que les fêtes du Nouvel An chinois seront gâchées par ce mystérieux virus. Les autorités demandent aux gens de ne pas venir à Wuhan ou de ne pas quitter la ville de Wuhan", conclut Arnauld Miguet.

