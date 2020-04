VIDEO. Tuto : comment se couper les cheveux en confinement ?

"Beaucoup de gens sont en détresse capillaire et je vois beaucoup de massacres et ça me fait très mal au cœur. Moi je vous le conseil de le faire mais pas seul", préconise Eva Guide, directrice du salon Amour Cheveux Club.

Premier consei : simplement couper les pointes et aller à l'essentiel. Inutile de se lancer dans des dégradés qui peuvent vite tourner à la catastrophe. Ensuite, il est nécessaire de prendre les bons outils en choisissant une paire de ciseaux qui coupent bien. "Ensuite il va vous falloir un peigne, des pinces et des élastiques pour pouvoir maintenir les séparations." Il est très important de couper sur cheveux secs : "Sur cheveux mouillés on a souvent des mauvaises surprises quand on sèche, les cheveux peuvent remonter de plusieurs centimètres."

Pour être dans les meilleures conditions, Eva Guide conseille de bien préparer l'espace en plaçant des sacs plastique tout autour. Avant de couper, veiller à porter un haut dont la couleur contraste avec la couleur de cheveux. Puis, séparer les mèches en plusieurs blocs. Couper la première séparation et répéter avec les autres. "Ne jamais passer à la séparation suivante tant qu'on n'est pas tout a fait satisfait de la première ligne", conseille Eva.