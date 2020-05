VIDEO. "Tout le monde prend enfin conscience que ces oiseaux existent" : le confinement a eu du bon pour la biodiversité

Cahier à la main et jumelles autour du cou, Olivier Ganne sait identifier des dizaines d’oiseaux dans l'agglomération nantaise. Encore plus depuis le début du confinement : habituellement couverts par la pollution sonore, les chants de la fauvette à tête noire, de la bouscarle de Cetti, de la pie-grièche à tête rousse, ou encore du pouillot véloce sont désormais accessibles à tous.

Tout le monde entend ce que nous entendons d'habitude. Olivier Ganne, ornithologue

L'ornithologue se réjouit de ce changement de paysage sonore : "Il n'y a plus d'avions, plus de travaux, plus de circulation de voitures… Tout le monde prend enfin conscience que tous ces oiseaux existent !", s'exclame Olivier Ganne. Comme dans l'écoquartier Bottière-Chénaie, à l'est de Nantes, où coule le ruisseau des Gohards. "On est là tous les jours" raconte une habitante qui "observe" donc mieux "tous ces changements". Depuis son balcon, Emilie apprécie notamment "ce héron qui passe de bassin en bassin".

On en prend plein les yeux et les oreilles. Emilie, habitante de l'écoquartier Bottière-Chénaie

Toutes ces espèces étaient-elles là avant, ou se font-elles désormais remarquer grâce au silence ambiant ? Pour l'ornithologue Olivier Ganne, il n’y a pas de changement majeur même s'il a pu observer un oiseau particulièrement rare en Loire-Atlantique. "Une pie-grièche à tête rousse qui évitait peut-être de passer par ici avant à cause du brouhaha habituel", imagine-t-il.

Des études scientifiques menées pendant le confinement

Depuis deux mois, les professionnels compilent toutes sortes de données avec l'aide également des particuliers qui peuvent collaborer sur internet. "C'est bien, les gens ont beaucoup plus collaboré !" s'enthousiasme Olivier Ganne tout en espérant qu'ils continueront après le déconfinement. Selon lui, "cela nous permettra d'avoir des résultats plus fiables". D'ici là, il faudra attendre plusieurs mois pour analyser et connaître tous les résultats de ces données ornithologiques collectées pendant le confinement.