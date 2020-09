VIDEO. Tests de dépistage du coronavirus : "J'ai demandé à ce qu'il y ait une priorisation" annonce Olivier Véran

La France réalise un million de tests par semaine, mais le temps d'attente pour y accéder et avoir les résultats est parfois très long. "J'ai demandé à ce qu'il y ait une priorisation", a déclaré ce mardi sur France Inter Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.

"Une personne qui est symptomatique, qui est 'cas contact' doit être testée dans l'urgence. C'est inconcevable qu'il en soit autrement. Il est hors de question qu'elle se fasse refouler d'un labo parce qu'il n'y a pas de place. Là-dessus nous allons encore travailler."

Les personnes non symptomatique, qui se pose simplement la question, "qu'on leur demande d'attendre trois, quatre, cinq jours, ne me choque pas." Pour ce qui est du temps d'obtention des résultats, "ce n'est pas le point noir, 80% des résultats sont rendus en moins de 36 heures. La mobilisation des labos est totale."

Les tests salivaires toujours en expérimentation

"Cette semaine, en Ile-de-France, nous devrions développer des tests antigéniques, qui sont des tests rapides. On a 15 à 20 minutes à attendre et on a le résultat. Cela devrait démarrer à partir de mercredi à l'AP-HP. Pour les tests salivaires, j'attends de façon imminente des résultats imminents d'expérimentations qu'on a menées sur des populations importantes", a expliqué Olivier Véran. "Je croise les doigts pour qu'on puisse passer au salivaire."