Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l'"Université citoyenne", un rassemblement proche d’Avignon organisé par le collectif Convergence citoyenne du Sud, où se retrouvaient les principales figures de la désinformation sur la pandémie de Covid-19. Ici, la plupart des participants, non masqués, ne croient pas aux sources officielles, et pour eux, les médias ne font que mentir, et manipuler... Les discours qui se succèdent sont à la frontière entre médecine, politique et spiritualité.

Des idéologies parfois opposées, mais une même position "anti-système"

Parmi les personnalités, le chanteur Francis Lalanne, le médecin réanimateur Louis Fouché ou l'ancien journaliste Richard Boutry... Ils viennent d’horizons différents, leurs idéologies et leurs objectifs sont parfois opposés, mais ils se sont retrouvés autour d’une position "anti-système".

Un reportage de Julien Pain, Alexandre Gras, Florian Dumont, Stéphane Girbal, Benoît Sauvage, diffusé dans "Envoyé spécial" le 17 juin 2021.

