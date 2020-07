VIDEO. Rencontres économiques Aix-en-Seine, jour 1 : suivez les débats de la matinée en direct

300 personnalités débattent de l’après-crise du coronavirus, lors des Rencontres économiques Aix-en-Seine, les 3, 4 et 5 juillet : suivez les débats du vendredi matin et participez.

Au programme de cette première matinée des Rencontres économiques Aix-en-Seine, vendredi 3 juillet, think tanks et organisations citoyennes de toutes les sensibilités se réunissent pour trois séries de débats, "Les voix de l'économie" (Quelle politique industrielle ? Comment éviter la crise sociale ? Quelle croissance demain ?) et deux masterclass, avec Jacques Attali et Etienne Klein. Vous pouvez suivre chacune de ces interventions en vidéo, en direct ou en différé. Vous pouvez aussi participer au débat et suivre les questions du public via le module des commentaires, après avoir sélectionné l'événement de votre choix dans le menu déroulant.

Accueil. Les Voix de l'économie

10h00-10h15. Les intervenants : Jean-Hervé Lorenzi (président du Cercle des économistes), Vincent Giret (directeur de franceinfo).

Les Voix de l’économie – Quelle politique industrielle ?

10h15-11h15. Les intervenants : Paul Allibert (directeur général Institut de l'entreprise), Vincent Charlet (délégué général La Fabrique de l'industrie), Nathalie Coutinet (économiste, Les Economistes atterrés), Denis Ferrand (directeur général Rexecode), Dominique Reynié (directeur général Fondation pour l'innovation politique).

Les Voix de l’économie – Comment éviter une crise sociale ?

10h15-11h15. Les intervenants : Françoise Benhamou (membre du Cercle des économistes), Guillaume Hannezo (président FDR finance), Marc-Olivier Padis (directeur des études Terra Nova), Aurélie Trouvé (porte-parole d'Attac).

Les Voix de l’Economie – Quelle croissance demain ?

10h15-11h15. Les intervenants : Jean-Marc Jancovici (fondateur et président The Shift Project), Aurélie Jean (Institut Sapiens), Chloé Morin (directrice de l'Observatoire de l'opinion Fondation Jean-Jaurès), Xavier Ragot (président de l'OFCE).

Masterclass avec Jacques Attali : l’empathie, valeur majeure du XXIe siècle ?

11h15-12h00. Les intervenants : Jacques Attali (président de Positive Planet), Eric Berton (président de l'université Aix-Marseille), Maryse Joissains (maire d'Aix-en-Provence), Jean-Hervé Lorenzi (président du Cercle des économistes).

Masterclass avec Etienne Klein : l’urgence du long terme

12h00-13h00. Les intervenants : Raphaël Grandeau (Air Liquide), Sophia Guermi (Veolia), William Honvo (Banque de France), Etienne Klein (research director CEA), Sakina Menaa (étudiant université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

