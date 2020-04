VIDEO. Quelles sont les origines du \"coffin dance\", ce meme qui envahit le web

On l'appelle le coffin dance meme ou la danse du cercueil en français. À chaque fois, le scénario est le même : une première vidéo met en scène l'utilisateur frôlant la mort. Des porteurs de cercueils apparaissent ensuite en dansant. Devenu viral sur le web, ce meme a été réadapté des millions de fois sur Twitter, Instagram ou encore Tiktok. Pour certains, ces personnes sont même devenues les symboles du confinement derrière le slogan "Stay at home or dance with us".

Un phénomène qui dépasse les frontières du web

Mais au Ghana, ces personnes qui soulèvent des cercueils existent vraiment. Appelés les "danseurs des funérailles", ce sont des danseurs professionnels qui, à la demande des familles, transforment les funérailles en fête. L'idée est devenue populaire dans le pays en 2015, avec la première troupe qui s'est fait remarquer lorsque la youtubeuse Travelin' Sis a partagé des images de l'enterrement d'une proche.

L'objectif est de faire du transport du cercueil une parade joyeuse. "Qu'ils veulent pleurer ou pas, on les rend joyeux. On les rend heureux grâce à notre travail", assure Benjamin Aidoo, chef de la troupe. Selon eux, cette pratique doit être encouragée.