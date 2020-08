VIDEO. Pays-Bas : deux passagers d'un vol pour Ibiza refusent de porter un masque et provoquent une bagarre dans les airs

Les voyageurs qui se trouvaient à bord de ce vol qui reliait Amsterdam, au Pays-Bas, à Ibiza, en Espagne, n'ont pas eu un début de vacances des plus paisible. Vendredi 31 juillet, deux passagers qui avaient consommé de l'alcool ont refusé de porter un masque à bord de l'avion, comme l'exige la compagnie KLM afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Le ton est alors monté avec d'autres voyageurs, outrés par le manque de civisme de ces hommes, avant qu'une bagarre n'éclate entre plusieurs personnes entre les rangs de sièges et autres passagers médusés.

Filmée par un passager, la scène a été diffusée par la chaîne néerlandaise AT5, et partagée entre autres par le compte Twitter d'un podcast dédié à l'aviation, dimanche.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask #incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9