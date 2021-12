"Toutes formes de rassemblement qui se font en milieu clos est un risque très important que l'on prend et que l'on fait prendre à la population", a affirmé la professeure Anne-Claude Crémieux, spécialiste de maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à Paris, mercredi 8 décembre sur franceinfo, à propos des meetings électoraux.

>> Covid-19 : Emmanuel Macron "croit profondément" que Noël peut se dérouler sereinement

La professeure a longuement appelé à la prudence face à la progression du variant Delta et aux nombreuses inconnues concernant le variant Omicron. "Ce variant Delta diffuse extrêmement vite, essentiellement dans les lieux clos, on en a vraiment des confirmations et dans ces lieux clos, le pourcentage de personnes qui peuvent être infectées lors d'une réunion peut être absolument considérable", a-t-elle expliqué.

"Pour l'instant, le nombre de contaminations augmente, le nombre d'hospitalisations aussi. On ne peut pas savoir si on a dépassé le pic", a-t-elle ajouté, appelant à la vaccination, au respect des mesures barrières et à l'aération fréquente des lieux clos.