Covid-19 : Emmanuel Macron "croit profondément" que Noël peut se dérouler sereinement

Emmanuel Macron "croit profondément" que Noël peut se dérouler sereinement, malgré la 5e vague de Covid-19 qui touche l’ensemble de l’Europe. Le chef de l’État est confiant "parce que nous avons essayé à chaque fois d’avoir une réponse proportionnée". "On ne va pas annuler tous les salons, mais on va réduire ces moments de convivialité où on mangeait et buvait dans un salon à proximité", a-t-il ajouté sur France Bleu Pays d'Auvergne mercredi 8 décembre.

Emmanuel Macron salue "l'effort collectif"

"Certains sont obligés de refermer leurs pays", a rappelé le président, donnant l’exemple "des mesures très dures prises en Allemagne". Emmanuel Macron a tenu a salué l’ "effort collectif" des Français avec le pass sanitaire, "avec une accélération de la vaccination". "Cette protection diminue avec le temps. La réponse, c’est d’abord d’accélérer le rappel, cette nouvelle dose", pour réduire les formes graves, poursuit-il.

"Nous nous battons ensemble et les Françaises et les Français ont fait des efforts considérables en renonçant à beaucoup de loisirs, en étant extraordinairement civiques. Moi je suis optimiste pour la suite", déclare Emmanuel Macron.

Suivez notre direct ⏩ https://t.co/bLdOJZwqsr pic.twitter.com/foiQyITROc — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 8, 2021

Le deuxième point mis en avant par le chef de l’État, c’est "l’utilisation du pass sanitaire qui nous permet de tenir les différents évènements, de faire vivre nos services mais aussi notre culture, nos commerces, les grands salons, les grands évènements." Le troisième point, "ce sont les gestes barrières, le masque, le gel hydrologique".

Emmanuel Macron affirme que cet "effort collectif" a permis de prendre "des décisions proportionnées".