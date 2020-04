VIDEO. Les plans confinement des acteurs de La Casa de Papel

Séries, musique, jeux… Les acteurs de la célèbre série "La Casa de Papel" dont la quatrième partie est sortie ce 3 avril, nous dévoilent leurs astuces pour vivre au mieux le confinement.

Mais, au-delà du divertissement, Álvaro Morte, ou "Le Professeur", a un autre conseil : "Avec tout ce que nous vivons en ce moment, c'est vrai que les livres, les séries, les films nous aident à passer le temps, mais je recommanderais aussi aux gens de prendre le temps de faire deux choses : d'abord, de faire de l'exercice, de bouger et s'entraîner pour être sain et fort face à ce moment que nous vivons." Aussi, il conseille de pendre le temps de réfléchir à ce qu'il se passe. "Nous aurons au moins l'occasion d'évoluer vers une société légèrement meilleure, et je pense qu'il serait très imprudent de ne pas en profiter", estime-t-il.