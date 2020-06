VIDEO. La roue tourne à Las Vegas !

A Las Vegas, rien ne va plus ! La ville aux 120 000 chambres d’hôtel et aux 36 millions de touristes annuels s’est, pour la première fois de son histoire, totalement arrêtée à cause du coronavirus. Plus de 350 000 résidents de "Sin City" ont déposé un dossier d’aide sociale, le taux de chômage a explosé, laissant des milliers de serveurs, barmans, employés d'hôtel et de casino sans emploi.

Distanciation sociale : de nouvelles règles dans les casinos

Le gouverneur du Nevada a beau avoir permis à certains magasins, coiffeurs, et restaurants de rouvrir, la ville tourne encore au ralenti dans un décor fantomatique. Les casinos, eux, ont rouvert le 4 juin, avec une machine à sous sur deux, pas plus de quatre joueurs aux tables de pokers, des vitres en Plexiglas devant les croupiers… Un autre monde !

Un reportage de Adrien Rappoport, Jérôme Prouvost, Sébastien Daguerressar, Sophie Pzrychodny et Manon Heurtel pour Babel Press diffusé dans "Envoyé spécial" le 18 juin 2020.

