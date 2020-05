VIDEO. La rencontre émouvante entre Florian Thauvin et la nonagénaire Odette

Un appel vidéo d'un footballeur international… Odette, fan de football, ne pouvait pas rêver mieux pour son anniversaire. Pendant le confinement, Florian Thauvin s'est engagé auprès des Petits Frères des Pauvres, une association qui vient en aide aux personnes âgées isolées ou en situation de précarité. Il a alors pu faire la connaissance d'Odette. "On s'est tout de suite libérés, tout de suite bien entendus", confie le footballeur.

8 semaines de solitude

Pendant huit semaines, Odette a dû rester chez elle. Son seul contact, raréfié par le confinement, fut avec la bénévole qui vient la voir habituellement. Ce moment de partage avec Florian Thauvin fut donc précieux pour elle. "J'ai ma grand-mère qui est concernée par ça, elle est en ehpad. Je sais exactement ce que vivent les personnes âgées", raconte le sportif.

Maintenir le lien avec les aînés, un bienfait pour tous

Pour Armelle de Guibert, déléguée générale de l'association, le maintien du lien avec les aînés est crucial mais aussi bénéfique pour les jeunes. "Les personnes âgées sont, en général, beaucoup plus réalistes, lucides sur ce qu'elles sont et n'ont pas peur de le dire et permettent souvent d'avoir des conseils précieux", estime-t-elle. Elle poursuit : "D'ailleurs dans les premières relations, c'est plus souvent les personnes âgées qui posent les questions aux bénévoles, que l'inverse."

En France, plus de 300 000 personnes âgées ont moins de 10 contacts par an avec leur entourage.