VIDEO. Et vous, c\'est quoi la première chose que vous ferez à la fin du confinement ?

Il y a les amoureux de la natation, ceux pour qui un verre en terrasse est un plaisir régulier, ceux qui ont hâte de retrouver leur famille… Plusieurs Françaises et Français se sont prêtés au jeu et ont confié ce qu'ils étaient impatients de faire une fois le déconfinement prononcé. "Moi, la première chose que je vais faire après le confinement, c'est aller voir mon copain directement parce qu'il me manque trop et que je pense que ce confinement, il teste beaucoup de couples", confie Philomène.

Les retrouvailles familiales

Pour d'autres, comme Hapsatou, ce sont les parents qui commencent à manquer. "La première chose que je fais en sortant de ce confinement, c'est de rendre visite à mon père qui a 75 ans, qui était venu du Sénégal voir ses enfants et qui s'est retrouvé donc confiné seul", confie l'animatrice. Akhenaton, le rappeur et membre emblématique du groupe IAM, ira, lui, directement "faire un bisou à la famille et aux amis" avant de préparer sa prochaine tournée.

Changer nos habitudes

Il y a aussi ceux qui veulent voir leur train de vie changer : "La première chose que je vais faire après le confinement, c'est essayer d'être le plus indépendant possible du système dans lequel on vit qui pour moi touche à sa fin ou va toucher à sa fin après ce confinement", estime Baptiste Lorber.

Et vous, vous avez une idée de ce que vous ferez ?