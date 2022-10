Sa vie a basculé le 12 octobre 2020, après un test PCR positif. "Le vendredi soir, je pars du boulot, je récupère mes affaires… Le samedi, je commence à tousser. Le dimanche, je perds le goût, l'odorat… Et le lundi, je suis positive. Ça fait dix-huit mois que je suis pas retournée au boulot. Qu'est-ce qui s'est passé ?" se demande encore Christel Peres, incrédule.

Elle qui était limite hyperactive avant d'être touchée par le coronavirus, a maintenant du mal à se baisser, se relever... à accomplir les gestes ordinaires de son quotidien d'auxiliaire puéricultrice. Aujourd'hui, à 51 ans, elle n'arrive pas à retrouver le contrôle de son corps, parfois tout entier pris de tremblements, et est incapable de retourner à son travail... et même de marcher normalement. Les médecins n'ont constaté aucune anomalie dans le fonctionnement de ses nerfs et des muscles de ses jambes. Alors, pourquoi sa démarche est-elle désormais désarticulée ? C'est l'un des nombreux mystères d'une pathologie que l'Organisation mondiale de la santé n'a reconnue officiellement qu'en octobre 2021.

Le Covid long toucherait plus de 2 millions de Français

Son Covid long, Christel l'appelle "monsieur Méchant : il est vicieux, il a tapé là où ça fait mal. C'est toute une vie qui n'est plus. C'est une autre vie, voilà. Je suis une autre Christel, et l'autre, elle est partie". Anaïs Bard, la journaliste qui l'a rencontrée pour ce reportage, souffre elle aussi de ce syndrome caractérisé par des symptômes (fatigue chronique, douleurs et/ou troubles multiples) qui perdurent au-delà de quatre semaines après avoir contracté le Covid-19. Depuis onze mois, elle craint elle aussi de ne jamais retrouver un état de santé satisfaisant. Le Covid long est une maladie insidieuse, et une épreuve de patience. Il toucherait aujourd'hui plus de 2 millions de Français. Seulement 3% des patients sont totalement rétablis au bout d'un an.

Extrait de "Enquête sur mon Covid long", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 13 octobre 2022.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".