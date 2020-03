VIDEO. Des élèves de Taïwan inventent un robot pour se protéger du coronavirus

On pourrait croire à un jouet, mais sa mission est beaucoup plus importante. En combinant un célèbre jeu de briques avec un micro-ordinateur, un groupe d'élèves de Taïwan âgés de 6 à 12 ans a mis au point un petit robot coloré qui a pour mission de désinfecter les mains des enfants, en pleine pandémie de Covid-19.

Grâce à un capteur à ultrasons, l'automate réagit aux mouvements et projette une solution hydroalcoolique censée réduire le risque de contamination. "Tout le monde a trouvé ça très cool", se réjouit Chen Po-Yu, 12 ans, qui a participé au projet. "Les élèves veulent se désinfecter plus souvent [les mains]." Plus besoin de toucher directement le flacon, qui peut donc être utilisé en toute tranquillité par plusieurs personnes.

Une île plutôt épargnée

Malgré sa proximité géographique et ses relations privilégiées avec la Chine, l'île de Taïwan est peu touchée par l'épidémie de coronavirus. Quarante-neuf cas positifs y ont été détectés, et un décès est lié au Covid-19. Ce bilan s'explique par le degré de préparation des autorités locales depuis l'épidémie de Sras de 2003, qui avait coûté la vie à 181 personnes sur l'île.

Dès les débuts de l'épidémie de coronavirus, Taïwan a pris des mesures préventives comme la constitution de stocks de masques de protection et le recours à un système de "commandement unifié", qui rassemble les pouvoirs publics du pays sous l'égide du ministère de la Santé.