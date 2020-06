VIDEO. Déconfinement : "C'est comme le jour où on a fêté la fin de la prohibition !" A Las Vegas, c'est la réouverture des casinos

"Qu'est-ce que ça m'a manqué de jouer ! C'est comme le jour où on a fêté la fin de la prohibition ! J'ai mon masque, et je suis là pour soutenir l'économie." Pour ce joueur et pour des milliers d'autres, c'est une délivrance. Pour la ville de Las Vegas aussi : avec presque 2 milliards d'euros de pertes pendant les deux mois de confinement, la capitale mondiale du jeu était au bord de la banqueroute.

A minuit le jeudi 4 juin, les premiers établissements de jeu ont rouvert leurs portes : un événement national diffusé en direct à la télévision. Comme un symbole, celui que tous les habitants attendaient, les fontaines du plus célèbre casino de la ville, le Bellagio, ont été remises en marche.

Le "vrai Vegas" est de retour

"Le vrai Vegas" est de retour – et même "plus fort qu'avant", veut croire André Carrier, directeur des opérations chez Eureka Casino. "Niveau business, c'est très bien, assure-t-il. L'atmosphère est bonne, et nos employés sont heureux." Quant aux clients, leur bonne humeur ne semble pas entamée par les nouvelles salles de jeu bordées de Plexiglas.

Pourtant, des interrogations demeurent. Les millions de touristes qui avaient déserté la ville vont-ils revenir ? Les 150 000 chambres d'hôtel restées vides trouveront-elles preneurs ? Les serveurs, croupiers et femmes de ménage qui, par milliers, ont tout perdu du jour au lendemain, vont-ils retrouver leur emploi ? Chacun espère que la reprise sera durable, malgré les nouvelles règles sanitaires.

