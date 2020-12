VIDEO. Covid-19 : Valérie Pécresse appelle "tous les Franciliens" à "se faire tester au lendemain des fêtes"

"On aura besoin que tous les Franciliens aillent se faire tester au lendemain des fêtes, parce qu'ils auront vu leurs proches", a déclaré sur France Inter lundi 7 décembre Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et du mouvement "Libres !". "Il faut éviter à tout prix une troisième vague" de Covid-19, a-t-elle insisté. "Il faut éviter l'effet Thanksgiving. Aux États-Unis, tous les Américains sont partis dans leur famille et ils ont déclenché une vague de contamination."

"C'est pour ça que la Région a mis des barnums de tests dans les gares, et dans les grands centres commerciaux jusqu'à la fin janvier. Dans les territoires ruraux, on fait circuler des bus", a précisé Valérie Pécresse. "Une fois qu'une semaine à quinze jours seront passés, on doit pouvoir rouvrir les universités."

"Un égal accès aux vaccins dans tous les territoires"

"Je dois malheureusement constater que les régions sont tenues totalement à l'écart de la stratégie vaccinale", a par ailleurs déploré l'élue. "Renaud Muselier a porté notre voix pour dire qu'on était là pour aider le gouvernement, notamment sur la logistique. Nous avons beaucoup d'infrastructures. Nous gérons par exemple les instituts de formation en soins infirmiers. On a proposé notre aide. Pour l'instant, on n'en a pas voulu."

La présidente de la région Île-de-France a exprimé sa vigilance sur "l'égal accès aux vaccins dans tous les territoires". "La désertification médicale est malheureusement une réalité dans les quartiers populaires, et encore plus dans les territoires ruraux. C'est pour ça que les régions proposent leur aide, pour pouvoir faire de la vaccination sur roue ou pouvoir amener les vaccins au plus près des habitants", a développé Valérie Pécresse.