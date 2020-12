Fêtes de fin d'année : quand et comment se faire tester pour se retrouver en toute sécurité ?

Pour passer des fêtes de fin d'année en toute tranquillité, certains pensent avoir trouver la solution : se faire dépister avant les retrouvailles. Selon un sondage, c'est le cas pour 26% des Français. Mais est-ce efficace ? Oui, sous certaines conditions, selon les scientifiques. Il faut d'abord choisir quel test utiliser. Deux types sont disponibles : le test PCR, classique, en laboratoire, fiable à 85%, et le test antigénique, plus rapide, mais fiable ente 62% et 80%, et déconseillé pour les personnes qui n'ont pas de symptômes.

S'auto-confiner pendant les sept jours précédant le test

Il faut également bien choisir quand se faire tester. Les spécialistes recommandent de le faire à la date la plus proche possible de celle des retrouvailles. "Ce que l'on peut conseiller aux gens qui vont voir leur famille, c'est de s'auto-confiner pendant les sept jours précédents et de faire un test avant d'aller voir la famille", recommande la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis (APHP).

Le JT

Les autres sujets du JT