VIDEO. Covid-19 : "On pourrait sortir de cette crise autour de septembre 2021", estime Jean-François Delfraissy

"On pourrait sortir de cette crise autour de septembre 2021", a déclaré sur franceinfo mercredi 13 janvier le professeur Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique qui précise toutefois que nous devrons sans doute "continuer à porter des masques" à cette période.

>> Covid-19 : un Conseil de défense sanitaire organisée à l'Élysée, avant de possibles nouvelles mesures restrictives. Suivez notre direct.

"Il y a trois mois difficiles à tenir, ce sont les trois mois qui viennent", précise Jean-François Delfraissy, d'autant que "le variant anglais vient nous compliquer les choses". Ensuite, le président du Conseil scientifique estime que les choses iront un peu mieux au printemps, en raison notamment du climat, et puis les choses "devraient s'améliorer réellement à la fin de l'été."

Les prochains mois s'annoncent importants. "Nous pourrions savoir, déjà, si on arrive à vacciner les 10 à 12 millions des personnes les plus fragiles", pour la mi-avril explique-t-il. A ce moment-là, on saura également si les vaccins "jouent un rôle sur la transmission" et "on aura de nouveaux vaccins plus faciles à utiliser et ce probablement dès la mi-février" ce qui permettra de vacciner plus facilement la "population générale".

"N'attendons pas non plus tout du vaccin"

Jean-François Delfraissy voit d'ailleurs "une attraction pour les vaccins" chez les Français. "Il y aura bien sur toujours un certain nombre de gens qui ne voudront pas se faire vacciner", dit-il, "mais une grande partie de la population française va comprendre l'intérêt des vaccins."

Attention, prévient toutefois Jean-François Delfraissy, "le vaccin est la porte de sortie mais n'attendons pas non plus tout du vaccin. Il va permettre de sortir, de protéger les plus anciens, peut-être un jour de jouer un rôle sur la transmission" du virus. "Nous restons toutefois sur l'année 2021 avec un certain nombre de mesures barrières mais avec une vie sociale qui pourrait s'élargir et s'ouvrir", tempère-t-il.