DIRECT. Covid-19 : un Conseil de défense sanitaire organisée à l'Elysée, avant de possibles nouvelles mesures restrictives

Ce qu'il faut savoir

Avec 1 660 patients malades admis à l'hôpital en 24 heures, et plus de 19 000 nouveaux cas de contaminations, le Covid-19 pèse toujours autant sur le système de santé français. Pour y faire face, un Conseil de défense sanitaire pourrait décider mercredi 13 janvier de nouvelles mesures pour affronter le virus et sa variante la plus contagieuse, qui commence à s'installer en France. Suivez en direct les dernières informations avec franceinfo.

Le Premier ministre annoncera les ajustements sanitaires jeudi. Après la réunion prévue à l'Elysée, il reviendra au gouvernement de Jean Castex d'en présenter les conclusions jeudi. Les autorités devraient tirer le bilan des fêtes de fin d'année et évaluer ses retombées sur l'épidémie de Covid-19.

Un troisième reconfinement semble pour l'instant écarté. Le chef du gouvernement, qui a jugé mardi que les Français s'étaient "bien comportés" à l'occasion des fêtes de fin d'année, a indiqué la veille que "le couvre-feu suffit", semblant écarter un troisième reconfinement dans l'immédiat.

Vers un couvre-feu dès 18 heures étendu ? L'ajout de territoires aux 25 départements déjà sous couvre-feu dès 18 heures, voire sa généralisation à l'ensemble du pays, est en revanche envisagé, selon plusieurs sources proches du gouvernement citées par l'AFP.