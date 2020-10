VIDEO. Covid-19 : les pharmaciens, médecins de ville et infirmiers libéraux vont pouvoir "s'équiper et réaliser" des tests antigéniques, annonce Olivier Véran

Le nombre de tests RT-PCR est en augmentation constante. Entre le 19 octobre et le 25 octobre, 1 922 000 tests RT-PCR ont été réalisés. Pour "compléter et renforcer" cette stratégie de tests, des tests antigéniques ont été déployés. "J’ai signé l’arrêté qui permet aux pharmaciens, aux médecins de ville, aux infirmiers libéraux, d’acheter, de s’équiper, de réaliser ces tests. À partir de la semaine prochaine ils devraient le faire", a déclaré jeudi 29 octobre sur franceinfo Olivier Véran, le ministre de la Santé. Le résultat sera disponible en un quart d'heure et "ce sera totalement pris en charge" par la Sécurité sociale.

Ces tests ne pourront pas "se faire du jour au lendemain", prévient le ministre. "Ça ne sert à rien de foncer dans les pharmacies ou chez les médecins. Très progressivement, ils vont s'équiper, le déployer."

C'est un renfort très important qui va nous permettre de décupler nos capacités de diagnostic. Olivier Véran à franceinfo

Pour le moment, "5 millions de tests sont déjà déployés dans toutes les régions, au niveau des hôpitaux. Il y a des campagnes de tests qui ont été faites dans les universités, plus de 8 500 ont été testés. A partir de la semaine prochaine nous lançons une opération massive auprès de tous les établissements du secteur médicosocial, handicap, autonomie, dépendance, pour tester les personnels de ces établissements."