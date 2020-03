VIDEO. Covid-19 : "Les municipales, à l'heure où nous parlons, sont parfaitement maintenues", assure Sibeth Ndiaye

"Les municipales à l'heure où nous parlons sont parfaitement maintenues, assure Sibeth Ndiaye sur France Inter mercredi 4 mars. Evidemment il faut qu'on puisse évaluer la situation à chaque fois mais il n'y a franchement pas de raison d'annuler ces élections municipales", a déclaré la porte-parole du gouvernement en pleine crise du coronavirus Covid-19.

Interrogée sur des mesures spécifiques qui pourraient être prises, notamment dans l'isoloir avec la présence de gels hydroalcooliques, Sibeth Ndiaye a rappelé que le coronavirus ne s'attrapait pas "parce que l'on est en contact avec une surface qui n'est pas nettoyée". Selon la porte-parole, à ce stade de la diffusion du virus, les "bons gestes, comme se laver les mains régulièrement", sont suffisants.

En revanche, "peut-être qu'il faut avoir des mesures plus contraignantes dans les endroits où il y a de gros clusters (regroupement de cas, ndlr)", précise Sibeth Ndiaye. "On est en train de l'évaluer. On a un conseil de défense spécifiquement dédié au coronavirus. On va examiner les mesures qui peuvent être prises. Mais j'ai un message à tous nos concitoyens : il n'y a pas de panique à avoir (...), il ne faut pas avoir peur d'aller aux élections", conclut-elle.