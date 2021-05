"On pourrait aborder l'été dans de bonnes conditions", si la situation épidémique du Covid-19 continue de s'améliorer et "si on arrive à vacciner plus vite qu’on ne le fait aujourd’hui", a estimé sur France Inter lundi 10 mai le professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique. Le déconfinement en plusieurs étapes se poursuit en France.

Selon l'épidémiologiste, la troisième vague du Covid-19 décroit sensiblement en France : "On voit depuis trois semaines l'incidence baisser rapidement, on est à peu près à une diminution de 22% par semaine. Cela montre bien que les mesures prises fin mars-début avril ont fonctionné. Cela donne très envie de continuer sur cette même dynamique", a expliqué le chercheur de l'Institut Pasteur, ajoutant que si la décrue continuait au même rythme, "on serait le 25 mai à 10 000 cas par jour, le 15 juin à 5 000 cas par jour, un seuil où le 'tester-tracer-isoler' remarche et où vraiment on aborderait la période de l'été beaucoup mieux qu'on n'a jamais été depuis longtemps".

Arnaud Fontanet attire cependant l'attention sur une période de transition compliquée, conjuguant fort taux d'incidence et niveau de vaccination faible : "Il faut être très vigilant jusqu'à fin juin", a-t-il alerté. Cependant, passé ce moment délicat, selon le médecin, "si l'on était à un niveau de circulation bas – rêvons : 5 000 contaminations par jour – et si on avait plus de 50% de la population vaccinée, je pense qu'on pourrait aborder l'été dans de bonnes conditions".