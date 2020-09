VIDEO. Covid-19 : "Les cantines scolaires restent ouvertes, ce n'est pas la même chose qu'un bar", dit Jean-Michel Blanquer

"Les cantines scolaires restent ouvertes, ce n'est pas la même chose qu'un bar", a déclaré le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, vendredi 25 septembre sur franceinfo, après l'annonce mercredi soir de la fermeture dès samedi de tous les bars et restaurants d'Aix-Marseille et de Guadeloupe, pour lutter contre le Covid-19.

À l'école, "il y a évidemment des personnes pour s'occuper du fait que les enfants respectent les gestes barrières, explique Jean-Michel Blanquer, avec évidemment le gel hydroalcoolique, les signaux au sol". Le ministre de l'Education nationale assure qu'il ne veut pas "créer des inconvénients supérieurs aux avantages que l'on recherche".

La cantine, c'est un enjeu social fondamental parce que pour beaucoup d'enfants, c'est tout simplement l'occasion de pouvoir bien manger et donc on ne ferme les cantines que dans les cas extrêmes. Jean-Michel Blanquer à franceinfo

Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a répété que "les enfants, notamment de l'école primaire, se contaminent très peu entre eux". Le ministre a insisté et veut croire qu'"on ne se contamine pas plus en allant à l'école qu'en vivant d'autres aspects de la vie sociale, c'est même probablement moins car c'est un lieu où on respecte plus les règles que dans d'autres lieux."

19 structures scolaires fermées, 1 153 personnels malades

Dix-huit écoles et un collège, soit 19 structures scolaires sont actuellement fermées en France à cause de l'épidémie de Covid-19, selon les dernières informations actualisées du ministère de l'Education nationale et contrairement aux chiffres indiqués sur franceinfo par le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. 1152 classes sont également fermées. Le ministre parlait d'une "soixantaine de structures scolaires" fermées, ainsi que 600 classes.

Le nombre de cas de Covid-19 parmi les élèves cumulé sur les sept derniers jours est de 5 612, selon un communiqué du ministère de l'Education nationale. 1 153 membres du personnel des établissements scolaires ont également été détectés positifs au coronavirus sur les sept derniers jours, et non "une centaine par jour" comme l'annonçait Jean-Michel Blanquer.