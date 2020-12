VIDEO. Covid-19 : le virus circulera "tant que plus de la moitié de la population n’aura pas été immunisée", affirme l’épidémiologiste Arnaud Fontanet

L’institut Pasteur a publié jeudi la toute première étude en France sur les lieux de contaminations, le comportement de 25 000 personnes a été passé au crible. Résultat, les dîners familiaux ou amicaux joueraient un rôle important dans ces contaminations. Les chiffres de l’épidémie en France ne sont pas bons, Santé publique France a recensé plus de 18 000 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures. Pour l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, responsable de l’étude "Lieux de contamination au Covid-19 : où les Français s’infectent-ils ?", estime sur France Inter vendredi 18 décembre, qu'"il n’y a rien d’étonnant à cela, tant que plus de la moitié de la population n’aura pas été immunisée contre ce virus, il continuera de circuler".



Alors que les indicateurs épidémiques repartent à la hausse en France ces derniers jours, "on reste toujours sur le même modèle", déclare le professeur Arnaud Fontanet, pour qui seule l’immunisation collective freinera le circulation du virus : "L’immunisation peut venir de l’infection naturelle mais malheureusement cela s’accompagne de personnes hospitalisées, voire de personnes décédées, ou elle peut venir par la vaccination".

"Aujourd’hui, 10% des personnes ont été infectées, on est loin des 50% nécessaires." Arnaud Fontanet, épidémiologiste à France Inter

Arnaud Fontanet explique ce rebond épidémique par la diminution des mesures sanitaires : "Dès qu’on relâche un tout petit peu la pression, comme avec la sortie du confinement partiel vers des mesures un peu plus souples, le virus se remet à circuler".