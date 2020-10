VIDEO. Covid-19 : "Il faut peut-être trouver d'autres vecteurs de communication" vis-à-vis des jeunes, avance Olivier Véran

L'exécutif a-t-il mal communiqué sur l'épidémie de Covid-19 vis-à-vis des jeunes, les premiers touchés par la deuxième vague ? Interrogé sur cette question lors de la conférence de presse du gouvernement, jeudi 22 octobre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé "qu'il faut peut-être trouver d'autres vecteurs de communication", tout en soulignant le rôle qu'ont joué certaines chaînes d'information.

"On continue d'entendre sur certains plateaux de télévision des gens qui se disent experts en épidémiologie et virologie, et qui ne le sont pas, et qui continuent de proférer des choses qui ne sont pas vraies", a avancé Olivier Véran.

"Pour avoir bataillé un peu comme un Don Quichotte pendant la période (...) du mois d'août et la rentrée de septembre pour expliquer que non, non, ça n'est pas parce que vous êtes jeunes que vous ne risquez rien (...) et que oui les personnes fragiles allaient tôt ou tard être atteintes et que non le virus n'avaient pas muté pour être moins dangereux, je peux vous dire qu'il faut peut-être trouver d'autres vecteurs de communication", a poursuivi le ministre. Et d'estimer qu'"on n'a pas toujours été vraiment aidés", même si "ça ne veut pas dire que je me dédouane de ma responsabilité (...) vis-à-vis des messages qui ont pu être envoyés".