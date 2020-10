VIDEO. Covid-19 : "A la maison, quand on est en contact avec des anciens, il faut faire très attention", alerte Yazdan Yazdanpanah

"Je pense qu'à la maison, surtout, si on est en contact avec des personnes vulnérables, des anciens, il faut faire très attention", a expliqué Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique, vendredi 9 octobre sur franceinfo. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé jeudi le passage de Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne en zone d'alerte maximale, en raison de la progression de l'épidémie de Covid-19.

On pense que celui qu'on connait ne nous transmet rien. C'est faux ! Yazdan Yazdanpanah, membre du conseil scientifique à franceinfo

"J'ai entendu jeudi que les Italiens recommandaient le port du masque dans les familles, à la maison. Je ne dis pas ça, je dis simplement que quand on est face à des anciens, des gens qui ont des facteurs de risque, faisons très attention. C'est extrêmement important", explique le membre du conseil scientifique. Yazdan Yazdanpanah appelle à respecter la distanciation physique.

"Je pense qu'on peut partir en vacances"

Un appel à la prudence réitéré à une semaine du début des vacances de la Toussaint. "Les écoles vont fermer, c'est peut-être un élément positif" mais les enfants risquent d'apporter le coronavirus chez les grands-parents : "Il faut, là aussi, faire très attention à ne pas stigmatiser les grands parents. Je pense qu'on peut partir en vacances si on fait attention", notamment "quand on va voir papi et mamie."