VIDEO. Coronavirus : "Nous ne ferons pas la fête de la musique comme d'habitude", estime le ministre de la Culture

"Bien évidemment nous ne ferons pas la fête de la musique comme d'habitude" le 21 juin prochain, alors que la France est encore touchée par la pandémie de coronavirus, a déclaré le ministre de la Culture Franck Riester mardi 26 mai sur franceinfo.

"On a fait des préconisations au Conseil de défense pour un certain nombre de propositions de modèles de fête de la musique pour le printemps, en fonction de ce qu'on souhaite faire en matière de maîtrise de l'épidémie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut fêter la musique", selon le ministre.

Franck Riester émet plusieurs hypothèses : "Est-ce que c'est dans un format très réduit uniquement depuis nos balcons ou en numérique ? Ou est-ce qu'on pourra aller plus loin avec quelques concerts organisés en lien avec les maires et les préfets dans les territoires, en respectant bien sûr toutes ces consignes ? Est-ce qu'on organisera des événements phares qui mettront à l'honneur les musiciens, les artistes, les auteurs de notre pays qui sont formidables ? C'est sûr que ça ne sera pas le même modèle que d'habitude."