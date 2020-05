VIDEO. À New York, la distanciation sociale prise très au sérieux dans les parcs

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux : de vastes cercles dessinés au sol dans un parc pour répondre aux mesures de distanciation sociale. Ces photos du Domino Park à Brooklyn, ont été prises par le photographe Noam Galai, le 17 mai. En se promenant, c'est d'abord un parc normal que le photographe observe. "Et puis vous arrivez à la partie du gazon et tout d'un coup, vous voyez tous les cercles, et chacun est dans son cercle", raconte-t-il. Noam Galai a notamment été frappé par le comportement des personnes présentes dans ces cercles : "Comme si ce n'était pas nouveau", résume-t-il. Enfants et adultes étaient ainsi installés dans leur cercle respectif, se permettant au passage d'inventer quelques activités adaptées aux circonstances.

L'obligation de confinement reste en vigueur à New York. Pour Noam Galai, si la situation n'est évidemment pas à l'accoutumée, il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle se perpétue à l'issue du confinement. "Ça ne me dérangerait pas si ça restait comme ça. Peut-être pas aussi strict mais, vous savez, en nous donnant une direction générale", explique-t-il.