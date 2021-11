DIRECT. Variant Omicron : Israël ferme ses frontières aux ressortissants étrangers, deux cas détectés en Australie

#COVID_19 @Vacciné et fier Nos camarades de la radio ont réalisé une chronique cet apparent paradoxe. En fait, comme le groupe des vaccinés représente une écrasante majorité de la population, il n'est pas possible de comparer à l'hôpital les malades vaccinés et non-vaccinés, car pas représentatif d'un groupe comparable. Et dites vous que si la majorité de la population n'était pas vaccinée, il y aurait beaucoup plus de cas graves à l'hôpital, vue la circulation actuelle du virus. Ce n'est pas le cas actuellement, Olivier Véran a bien insisté dessus lors de sa conférence de presse.