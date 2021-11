Covid-19 : un nouveau variant menaçant découvert en Afrique du Sud

C’est un nouveau variant qui inquiète la planète. Après le Delta, voici le variant B.1.1.529, détecté en Afrique du Sud, où l’épidémie repart de plus belle. Un variant qui serait plus contagieux que les autres, avec déjà plusieurs mutations. "Au début cela ressemblait juste à de nouveaux clusters, mais depuis hier nos collègues scientifiques affirment qu’ils observent ce qui ressemble à un nouveau variant", confie Joseph Phaala, ministre de la Santé sud-africain.

Les vaccins efficaces ?

En une vingtaine de jours, ce nouveau variant représenterait plus de 80% des cas, bien plus que pour les autres variants. Il pourrait donc vite devenir dominant et remplacer le variant Delta, aujourd’hui majoritaire. Pour l’instant, les scientifiques ne savent pas si les vaccins sont efficaces contre cette nouvelle souche. L’OMS doit se réunir aujourd’hui pour l’étudier. En prévention, le Royaume-Uni a déjà suspendu les vols depuis six pays africains.