Covid-19 : les agences d’intérim manquent de main-d’œuvre

Dans une agence d’intérim de Montpellier (Hérault) spécialisée dans le domaine médical, les demandes de missions n’arrêtent pas de tomber. "On reçoit des demandes dès six heures et sept heures du matin voir la veille pour le lendemain suite à des remplacements maladies ou des arrêts. Il faut arriver à un maximum les équipes et à l’heure actuelle, on manque de personnel soignant", témoigne Pascale Gardès, la directrice de Vitalis Médical.



25 000 professionnels de santé en intérim

En France, on compte environ 25 000 professionnels de santé en intérim. Et avec la crise, cela ne suffit plus. D’autres secteurs sont également sous tension comme le BTP. "On a pas mal de candidats touchés ou en cas contacts. On a des difficultés", ajoute Pierre Sala, responsable Interaction. Dans certaines régions, comme en Occitanie, Pôle emploi et les agences d’intérim ont signé un partenariat pour soulager les secteurs en tension.