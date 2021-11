Covid-19 : comment naissent les variants, et comment les classe-t-on ?

Une étude s'est penchée sur l'apparition des variants du Covid-19, notamment le variant Beta, qui viendrait bien d'Afrique du Sud. "On s'en doutait, parce que c'est un terreau favorable à l'émergence des virus", un endroit "où il y a beaucoup de patients infectés par le (…) VIH", ce qui entraîne "une immunité réduite", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent mardi 2 novembre sur le plateau du 12/13. "Donc on est infecté plus longtemps, ce qui favorise l'émergence d'un variant", poursuit-il.

Plus ou moins dangereux

Les variants sont plus ou moins dangereux, avec plusieurs niveaux : ils peuvent être "à surveiller", "à suivre" ou "préoccupants". Cette dernière catégorie de variants peut "déclencher des épidémies". De plus, la transmission peut être augmentée entre les individus, tout comme la virulence.