Variant Omicron : les entreprises revoient leur fonctionnement

Réduire ses effectifs pour éviter de nouvelles contaminations. Chez ce traiteur depuis quelques jours, les 25 salariés se relaient par groupes de sept ou huit, pas plus. Les autres doivent rester chez eux en chômage partiel ou en congés. La nouvelle organisation a été bien accueillie par les employés. "C’est normal, il faut qu’on se respecte tous et qu’on puisse tous travailler", déclare l’un d’entre eux. Un fonctionnement rendu possible car l’entreprise a vu son activité fortement baisser, notamment dans le secteur de l’événementiel.

Renforts intérimaires

Pour éviter d’être à l’arrêt à cause du virus, d’autres sociétés ont pris leurs précautions. "Les incertitudes, les entreprises n’aiment pas ça, donc elles sont toutes en train de s’armer avec des renforts intérimaires pour pouvoir assurer la continuité de leurs magasins, de leurs entrepôts, des usines", explique Stéphanie Delestre, fondatrice et présidente de Qapa.fr. Avec la propagation du variant Omicron, les entreprises craignent une flambée des arrêts maladie, qui ont bondi de 740 % ces deux derniers mois.