Variant Omicron du Covid-19 : vers un assouplissement des règles d'isolement ?

Les recommandations du Haut Conseil de la santé publique seront connues vendredi 31 décembre, puis Olivier Véran indiquera, dimanche 2 janvier, si les règles en matière d’isolement changent ou non. "Il est vrai que le gouvernement est confronté à une arithmétique terrible, avec plus de 200 000 nouveaux cas positifs", souligne le journaliste Thierry Curtet, jeudi 30. Le gouvernement redoute une désorganisation des entreprises et des services en France.

S’inspirer d’autres pays

La France pourrait s’inspirer de l’Espagne, qui a modifié ses règles en matière d’isolement, et "ne demande plus d’isolement pour un cas positif au variant Omicron, s’il est asymptomatique et totalement vacciné", indique Thierry Curtet. Les périodes d’isolement ont également été réduites de 10 à 5 jours aux États-Unis, "pour les personnes totalement vaccinées et asymptomatiques", précise le journaliste.